В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медики. До апаратів ШВЛ підключено 100 пацієнтів, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
До апаратів штучної вентиляції легень підключено 100 осіб, зокрема одна дитина.
Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 осіб, з них 94 чоловіки і 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).
Так, 504 особи вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР.
Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.