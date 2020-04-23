В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медики. До апаратів ШВЛ підключено 100 пацієнтів, - ЦГЗ

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В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 4862 пацієнти, з них 372 дитини. Загалом госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медпрацівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

До апаратів штучної вентиляції легень підключено 100 осіб, зокрема одна дитина.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 осіб, з них 94 чоловіки і 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Так, 504 особи вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Загалом в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.