Комітет ВР продовжує підготовку банківського законопроєкту: пройдено майже 6 тис. поправок

Трансляція засідання ведеться на YouTube-каналі комітету, передає Цензор.НЕТ.
Члени комітету продовжують розгляд поправок до "банківського" законопроєкту №2571-д після перерви в засіданні, яку було оголошено напередодні ввечері.
На засіданні вчора, 22 квітня, члени комітету встигли розглянути 5718 поправок з більш ніж 16,5 тисячі.
Засідання комітету відбувається у режимі відеоконференції.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа відбувається за абзацами, яких понад 70.
Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.
Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім колишнім власникам.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок.