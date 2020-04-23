Закупівлю ліків і медобладнання розблокуємо і зробимо максимально прозорою, - заступниця голови МОЗ Шаталова

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Розблокування процесу закупівель ліків, медичного обладнання та устаткування є першочерговим завданням нового керівництва Міністерства охорони здоров'я. Цей процес має стати максимально відкритим і прозорим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.

"Наше першочергове завдання - розблокувати всі процеси закупівлі, зробити їх максимально прозорими і відкритими. Щоб усі могли зрозуміти, яким чином відбувається закупівля ліків, хто за що відповідає", - зазначила вона.

За її словами, зараз МОЗ активно працює над тим, щоб забезпечити вітчизняні лікарні всіма необхідними лікарськими засобами.

"А це засоби для лікування орфанних захворювань, онкології, препарати антиретровірусної терапії, препарати, які застосовуються для лікування рідкісних захворювань", - наголосила вона.

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