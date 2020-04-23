Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель

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Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель

Канцлер Ангела Меркель у четвер, виступаючи в Бундестазі, заявила, що Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Bild.

"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала вона, додавши, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я.

У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу".

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Водночас вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Втім, за її словами, жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.

Пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини, підкреслила Меркель. Пережити ці непрості часи можна тільки разом як суспільству і об’єднано в Європі.

Нагадаємо, всі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими в громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Коронавірус і карантин
Німеччина карантин Меркель COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Irina Dybonos 997870af
Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 7853
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23.04.2020 11:52
+3 Борис Козлов 6516a265
Вчера вечером, скрываясь от мусоров иду по парку - идет Сорос и говорит:
- Чип в глаз или в ..... ээээ "рыло"(скажем так) раз?

Ну вот, теперь я с Чипом и Дэйлом.
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23.04.2020 12:00
+1 Irina Dybonos 997870af
Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 4621
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23.04.2020 11:53
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