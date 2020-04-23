Особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома", не підлягають обсервації, - постанова Кабміну

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Кабінет міністрів України постановив, що особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, не підлягають обсервації.

Зокрема, постановою уряду №291 від 22 квітня визначено, що особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції) ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У зв'язку з цим Міністерству цифрової трансформації спільно зі Службою безпеки доручено забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, який є частиною сервісу.

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