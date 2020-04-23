"Мрія" здійснить ще один рейс через тиждень, - президент "Антонова" Донець

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мрия

Найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс із медичним вантажем через тиждень.

Про це повідомив під час брифінгу президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець, передає Цензор.НЕТ.

""Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України. Це станеться через тиждень", - зазначив Донець.

Як повідомлялося, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.

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Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
"Мрия" осуществит еще один рейс через неделю, - президент "Антонова" Донец - Цензор.НЕТ 4692
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23.04.2020 12:04
+1 Sophia-Maria Duglass
СБУ надо разобраться КТО БАНКРОТИТ успешные предприятия типа Антонова
Это государственные предприятия, но НЕУСПЕШНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ по чьему то заказу не могут предприятия развивать , чтобы их обанкротить
Считаю, что в Конституцию надо ввести пункт о невозможности продажи и акционирования предприятий такого уровня
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23.04.2020 11:58
+1 Hulio
Підтверджую.
"Мрия" осуществит еще один рейс через неделю, - президент "Антонова" Донец - Цензор.НЕТ 3141
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23.04.2020 11:58
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