"Мрія" здійснить ще один рейс через тиждень, - президент "Антонова" Донець

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Найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс із медичним вантажем через тиждень.

Про це повідомив під час брифінгу президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець, передає Цензор.НЕТ.

""Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України. Це станеться через тиждень", - зазначив Донець.

Як повідомлялося, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.

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