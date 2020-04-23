61 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 451 заражений, - ОДА

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За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 23 квітня 2020 року офіційно підтверджено 451 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 61 новий випадок коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 451 випадок захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 109 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 342 особи.

Серед них - 40 дітей. Одужали - 33 людини.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових випадків немає.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшла 1661 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 68 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 3167 контактними особами.

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