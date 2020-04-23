61 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 451 заражений, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
За добу лабораторно підтверджено 61 новий випадок коронавірусної хвороби.
Загалом офіційно підтверджено 451 випадок захворювання на коронавірус.
З них на стаціонарному лікуванні - 109 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 342 особи.
Серед них - 40 дітей. Одужали - 33 людини.
За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових випадків немає.
За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшла 1661 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 68 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 3167 контактними особами.