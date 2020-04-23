Саакашвілі - антагоніст РФ, що життєво необхідно в нинішніх кадрових розкладах Банкової і Кабміну, - нардепка "Голосу" Бобровська

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Кандидат на посаду віцепрем'єра з питань реформ Міхеіл Саакашвілі є політиком західного вектору і противником Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, яка працювала в Одеській ОДА, коли її очолював Саакашвілі.

"Я знаю специфіку роботи Міхеіла Саакашвілі, і до нього як до особистості можна ставитись по різному, але тим не менше, вважаю, що таке потенційне призначення на пост Віцепремєра - логічний крок, оскільки в період кризи, і не лише медичної, потрібні швидкі, безкомпромісні та фахові рішення", - зазначила Бобровська.

Вона підкреслила, що "Михеіл - це політик західного вектору і антагоніст РФ, що життєво потрібно у нинішніх кадрових і політичних розкладах біля Банкової і кабміну.".

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Крім цього, на думку нардепки, Саакашвілі додасть уряду "швидкості і руху", а також стане ще одним центром балансу і стримування "важковаговиків на кшатлт Авакова".

Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.