За добу в Києві виявлено 70 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1059 осіб захворіли, - Кличко

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За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили у 70 осіб, зокрема у 5 медиків. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 70 осіб. З них - 5 медиків. Один випадок за минулу добу летальний. Загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів він.

Серед захворілих 34 жінки віком від 21 до 84 років і 2 дівчинки віком до 17 років.

Також 29 чоловіків від 26 до 71 року і 5 хлопчиків до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Крім того, за минулу добу виписано 6 осіб. Загалом у столиці виписано 45 киян.

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