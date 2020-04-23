Петиція Зеленському про звільнення Єрмака набрала необхідну кількість голосів

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Петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського звільнити керівника його Офісу Андрія Єрмака набрала на сайті глави держави необхідну кількість голосів для її розгляду президентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Петиція під назвою "Звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака" з'явилася на офіційному сайті президента 1 квітня 2020 року. Її автор - Іванов Олександр Ярославович. 23 квітня вона набрала необхідних 25 тис. підписів для її розгляду президентом Зеленським.

Ініціатор петиції вважає, що після призначення Єрмака керівником ОП "різко прискорився процес капітуляції України перед Росією", оскільки глава Офісу президента активно контактує з заступником глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитром Козаком, який є автором "плану" примирення "Придністров'я і Молдови".

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Автор звернення вважає, що в разі створення так званої Консультативної ради в рамках ТКГ в Мінську "представники російських окупаційних адміністрацій з тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу стануть стороною переговорів з Україною, а Росія з агресора і окупанта перейде в статус посередника і миротворця".

"В силу різних обставин цей процес поки вдалося призупинити, але Єрмак заявляє, що готовий і далі втілювати цей антиконституційний план. Тому єдиною гарантією, що він не реалізує цей задум, є його негайна відставка і кримінальна справа за ознаками державної зради", - зазначається в петиції.

Ще однією підставою для звільнення Єрмака автор петиції вважає "звинувачення" на адресу глави ОП і його брата Дениса Єрмака в "торгівлі державними посадами".

Також Іванов зазначає, що "із засобів масової інформації відомо, що Андрій Єрмак тисне на депутатів Верховної Ради України".