Тіло курсанта з вогнепальним пораненням виявили на військовому полігоні Львівщини

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України, передає Цензор.НЕТ.
"22 квітня 2020 року, близько 18:30, на військовому полігоні у Львівській області виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м.Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.
Слідчим ТУ ДБР до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальний злочин. Слідство триває.