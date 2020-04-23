COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Голосіївському районі. КАРТА

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За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Голосіївському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +13

- Дарницький - +11

- Деснянський - +11

- Дніпровський - +1

- Оболонський - +6

- Печерський - + 6

- Подільський - +4

- Святошинський - +6

- Солом'янський - + 10

- Шевченківський - +2

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявлено 70 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1059 осіб захворіли, - Кличко

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 266. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 106 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 164, в Шевченківському - 85, Голосіївському - 100, Оболонському - 59, Подільському - 49, Дніпровському - 83, Деснянському - 87, Святошинському - 60.



