Київський безпековий форум: 4 експосли США в Україні обговорять головні проблеми захисту України від російської агресії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу форуму.
Розвал Радянського Союзу стався після понад десятиліття низьких цін на нафту. Чи розуміє сьогодні хоча б хтось у Москві, що настав час зупинити агресію проти України? Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003 – 2006 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст під час онлайн дискусії Київського Безпекового форуму, присвяченої стану і перспективам мирного процесу та відновлення територіальної цілісності України.
Участь у дискусії взяли Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014 – 2016 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, а також Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015 – 2016 роках, член Наглядової Ради фонду "Відкрий Україну".
У центрі уваги розмови високопоставлених американських і українських державних діячів та дипломатів були головні проблеми захисту України від російської агресії, відновлення нашої територіальної цілісності і встановлення довгострокового миру в Східній Європі.
Трансляція розпочнеться 24 квітня о 15:00 за Київським часом на YouTube Фонду "Відкрий Україну".