Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів

1203 45
Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що його заява про "виселення ромів" стосувалася виключно порушників карантину, а про національність не йшлося.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Виступ був емоційний, але я не вів мову про національність, я говорив про конкретних осіб, які уже близько чотирьох тижнів порушують умови карантину в Івано-Франківську. Вони проживають у сквері привокзальному, відповідно біля нашого Прикарпаття, без масок, чіпляються до людей, не дотримуються соціальної дистанції. Ініціатива була самої поліції, яка звернулася до мене з тим, щоб конкретним особам надати транспорт, адже вони прописку мають Свалявський район, і, відповідно, Іршавський район, для того, щоб вони поїхали додому, ну вони висловили таке бажання", — розповів Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков

Він каже, що був здивований, коли частину осіб відвезли, а частина осіб і надалі проживала в привокзальному сквері.

"Це при тому, що сьогодні заборонено не те що проживати, а й гуляти у скверах, не дотримуватися дистанції, перебувати в громадських місцях без масок, ба більше того, ми пропонували, у нас є відповідний центр для людей, які не мають, де перебувати, є можливість на час карантину там проживати і отримувати харчування, ми робимо безкоштовні тестування людей, які не мають помешкання, вони категорично відмовилися. Можливо, я занадто емоційно сказав, прошу вибачення", — додає мер Франківська.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зажадав від Нацполіції вивезти всіх ромів з міста.

Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15 O Lena Vorobets
Так называемые "ромы" нарушители не только карантина.Законов,правопорядка,спокойной жизни граждан,Не работают,промышляют кражами,наркотиками ,попрошайничеством.В бюджет не платят налоги, но берут пособия,пенсии.Мы содержим эту плесень на свои налоги.Это зараза на теле общества.Существует благодаря коррупции и продажности правоохранительных органов.
показати весь коментар
23.04.2020 12:26
+10 Mr Vice President
Мусорские подосы имеют тонны денег с наркобарижничества циган. Аваковци будут бороться со всемы, кто сттанетт на пути циганского беспредела
показати весь коментар
23.04.2020 12:29
+8 Tania Shevchenko c2fcd63d
надо строить национальное государство, как в Израиле. украинец -наиболее бесправный гражданин по сравнении со всем нацменами в Украине. А сейчас мер украинского города должен перед сраным армяшкой оправдываться за то, что хотел территорию города очистить от заразы, которую разносят цыгане.
показати весь коментар
23.04.2020 12:37
Дивитись коментарі