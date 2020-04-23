Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що його заява про "виселення ромів" стосувалася виключно порушників карантину, а про національність не йшлося.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Виступ був емоційний, але я не вів мову про національність, я говорив про конкретних осіб, які уже близько чотирьох тижнів порушують умови карантину в Івано-Франківську. Вони проживають у сквері привокзальному, відповідно біля нашого Прикарпаття, без масок, чіпляються до людей, не дотримуються соціальної дистанції. Ініціатива була самої поліції, яка звернулася до мене з тим, щоб конкретним особам надати транспорт, адже вони прописку мають Свалявський район, і, відповідно, Іршавський район, для того, щоб вони поїхали додому, ну вони висловили таке бажання", — розповів Марцінків.

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Він каже, що був здивований, коли частину осіб відвезли, а частина осіб і надалі проживала в привокзальному сквері.

"Це при тому, що сьогодні заборонено не те що проживати, а й гуляти у скверах, не дотримуватися дистанції, перебувати в громадських місцях без масок, ба більше того, ми пропонували, у нас є відповідний центр для людей, які не мають, де перебувати, є можливість на час карантину там проживати і отримувати харчування, ми робимо безкоштовні тестування людей, які не мають помешкання, вони категорично відмовилися. Можливо, я занадто емоційно сказав, прошу вибачення", — додає мер Франківська.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зажадав від Нацполіції вивезти всіх ромів з міста.

Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.