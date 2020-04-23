Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА

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Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Зазначимо, раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. А також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України з 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив главу Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Він пробув на цій посаді 5 місяців.

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