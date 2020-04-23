Єдиною підставою для обшуку в Кузьменко може бути відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину, - адвокат Безпалий

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Під час обшуку, який сьогодні Нацполіція проводила за місцем проживання підозрюваної у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко та її цивільного чоловіка, волонтера Петра Кияна вилучили сімкарти, стартові пакети до них, роутери і рушницю, яка належить Петру Кияну з дозвільними документами на право володіння.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

За його словами, шукали мобільні телефони, сімкарти, незареєстровану зброю, вибухівку.

Відповідаючи на запитання, чому прийшли з обшуком зараз, через п'ять місяців після затримання Кузьменко, нагадав, що обшук в її будинку, за цією ж адресою проводився 12 грудня минулого року. "Вони нічого не пояснюють. Єдиною підставою для сьогоднішнього обшуку у Юлії Кузьменко може бути - відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину. Тому через 5 місяців після затримання вони знову прийшли з обшуком і намагаються хоч щось знайти. Але нічого такого їм виявити не вдалося", - пояснив Тарас Безпалий.

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Зараз Юлія Кузьменко в ізоляторі тимчасового утримання. За словами адвоката, всі ці п'ять місяців будь-яких активних слідчих дій з нею не проводилося. "Крім слідчого експерименту, в якому вона брала участь, запропонували пройти психологічну експертизу в КНДІСЕ, але ми відмовилися, оскільки у нас є певна недовіра до пана Ірхіна і інших експертів цієї установи.

Також відмовилися від поведінки одночасного допиту Кузьменко і Дугарь у зв'язку з тим, що зараз карантин. З огляду на, що Юлія в ІТТ, для неї потенційно небезпечно спілкування з іншими людьми. Більше ніяких слідчих дій не проводилося", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про продовження утримання Юлії Кузьменко під вартою на 28 квітня.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", з обшуком поліція прийшла о 6. 20 ранку.