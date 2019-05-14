Вбивця байкера Слепченко змовився з лікарями лікарні в Глевасі та міг виходити, його затримали в кінотеатрі, - Аброськін. ФОТО

Як пише в Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, згідно з чинним рішенням Дарницького районного суду Києва Слепченко має перебувати в Київській міській психоневрологічній лікарні закритого типу в Глевасі Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначає, що затриманий вільно їздив на Lexus LX, зареєстрованому на ім'я його співмешканки, а затримали його в Глевасі під час перегляду фільму в кінотеатрі.

"На сьогодні у слідства Нацполіції дуже багато питань як до Слепченка Дмитра, який скоїв втечу зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу, так і до керівництва самого закладу, яке, наскільки нам відомо, сприяло цьому неодноразово", - підкреслює Аброськін.

На сторінці Нацполіції уточнюється, що в 2016 та 2017 роках у Києві затриманий двічі вчиняв стрілянину.

Суд заарештував підозрюваного без права внесення застави, проте згодом йому діагностували психічне захворювання та помістили до психіатричного закладу закритого типу.

Поліцейські встановили, що чоловік вступив у змову з лікарями закладу та систематично залишав його, повертаючись назад тільки на ніч.

"Підозрюваний є віце-чемпіоном світу та призером чемпіонату Європи по боротьбі сумо, майстром спорту України з греко-римської боротьби та майстром спорту України міжнародного класу із сумо. Проте він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів – був помічений в участі у рейдерських захопленнях підприємств, силових акціях, "кришуванні" бізнесу"", – розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Роман Осуховський.

На сайті НПУ уточнюється, що вирішується питання про повідомлення про підозру чотирьом особам: затриманому – за ст. 394 КК України, двом лікарям – за невиконання судового рішення службовою особою спеціального лікувального закладу (ч. 2 ст. 382 КК України) та пособництво у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу (ч. 5 ст. 27, ст. 394 КК України). Також вирішується питання про оголошення про підозру за пособництво у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу і співмешканці затриманого.

"Окрім того, планується призначити додаткову експертизу для перевірки обґрунтованості попередніх висновків експертів Київського Центру судово-психіатричних експертиз та Дніпровського Центру судово-психіатричних експертиз та перевірки можливих фактів винесення ними завідомо неправдивого висновку експерта щодо встановлення психічного стану затриманого", – наголосив Роман Осуховський.

У прокуратурі Києва повідомили, що на території Київської психоневрологічної лікарні №3 вилучено необхідну для розслідування документацію закладу та проведено детальний обшук палати втікача. Під час обшуку в палаті виявлено алкоголь, мобільні телефони, інші речі, заборонені для зберігання в палатах пацієнтів спеціалізованих лікувальних закладів. На момент огляду палати пошкоджень решіток і дверей не встановлено, що свідчить про сприяння йому у втечі медичних працівників.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року на Харківському шосе в Києві двома пострілами був поранений байкер, який рухався на мотоциклі. Від поранень чоловік помер, без батька залишилися двоє дітей. За фактом убивства поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Пізніше з'ясувалося, що це віце-чемпіон світу з боротьби сумо Дмитро Слепченко. Він сам здався правоохоронцям.