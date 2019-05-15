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15.05.19 08:53

Ще 21 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, - ВККСУ. СПИСОК

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) на засіданнях 13 і 14 травня проводила співбесіди і визначала результати кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Ще 21 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, - ВККСУ. СПИСОК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВККСУ, 13 травня комісія зустрілася з 24 суддями, з яких 18 визнано такими, що відповідають займаній посаді.

Ще 21 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, - ВККСУ 01
Ще 21 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, - ВККСУ 02

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Наступного дня, як повідомляється, на засіданні колегії ВККСУ проводилися співбесіди і визначалися результати кваліфікаційного оцінювання восьми суддів місцевих судів. З них такими, що відповідають займаній посаді, визнано трьох.

Ще 21 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, - ВККСУ 03

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Нагадаємо, що на початку листопада 2018 р. неперевіреними залишалися 1675 практичних завдань із 4797. Потім Комісія зробила перерву в їхній перевірці у зв'язку з необхідністю перевірки робіт кандидатів до Верховного Суду і Вищого антикорсуду.

За підрахунками ВККС, кваліфікаційне оцінювання суддів має завершитися у вересні 2019 р. Загалом у 2018 р. кваліфікаційне оцінювання успішно пройшли 1624 судді, а провалили його 179 суддів.

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