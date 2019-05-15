Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
15.05.19 11:54

На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби України, які включені до складу Об'єднаних сил, спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ вилучили велику суму готівки невідомого походження в національній та іноземній валюті, призначеної для незаконного переміщення через лінію розмежування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на КПВВ "Мар'їнка" був проведений огляд автомобіля "Шевроле Такума" під керуванням жителя Донецька, який їхав з Донецька в м. Курахове. За результатами огляду в автомобілі виявлено та вилучено 3 млн 407 тис. грн., 50,8 тис. доларів США та 880 євро (в еквіваленті майже 4,7 млн грн), які були приховані в схованці, спеціально створеній у конструкціях автомобіля. Походження зазначених коштів водій пояснити не зміг.

Зараз вживаються заходи для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 01
На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 02
На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 03
На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 04

Дивіться: Роботу неліцензованої пилорами зупинили в Донецькій області: вилучено продукції на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100