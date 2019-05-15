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15.05.19 12:23

В.о. директора КП "Парки Одеси" вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми. ФОТО

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, за оперативного супроводу Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України і процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України затримали виконувача обов'язків директора КП "Парки Одеси".

В.о. директора КП "Парки Одеси" вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, виконувач обов’язків директора комунального підприємства вимагав неправомiрну вигоду в розмiрi 50000 гривень в однієї з громадських організацій. За ці кошти він обіцяв надати дозвіл на проведення в центральному парку культури i вiдпочинку iм. Т.Г.Шевченко Одеси фестивалiв "Hand Made".

Неправомірну вигоду виконувач обов’язків директора КП "Парки Одеси" отримував двома частинами. Першу частину - 20 000 гривень він отримав 14 травня 2019 року зранку, перебуваючи у службовому кабінеті. Ще 30 000 гривень посадовцю передали ввечері, після чого його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, керівнику комунального підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

В.о. директора КП Парки Одеси вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми 01
В.о. директора КП Парки Одеси вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми 02

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