З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощаються 17 травня в Харкові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 17 травня, у місті Харків, об 11.00 біля пам'ятника Шевченку розпочнеться церемонія прощання з Антоном Вікторовичем Безверхнім (позивний Пітбуль), 1994 року народження, солдатом, гранатометником 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув учора, 14 травня, о 12.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області від кулі снайпера найманців РФ.

Після прощання о 12.30 відбудеться поховання загиблого військовослужбовця на Алеї Слави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Антон Безверхній загинув на Донбасі 14 травня. ФОТО

Антон Безверхній народився 24.01.1994 року. Навчався у Харківській спеціалізованій школі-інтернаті "Ліцей "Правоохоронець"" Харківської обласної ради. Був активістом ГО "Вірне серце". 2018 року вступив на військову службу за контрактом. На фронті зазнав контузії, після лікування повернувся на передову. У лютому 2019-го був нагороджений почесним нагрудним знаком начальника Генерального Штабу "За взірцевість у військовій службі".

У нього залишилися батьки та брат.

Антон Безверхній