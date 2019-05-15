Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
15.05.19 16:06

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 01

У межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари або отримані послуги. Надалі ці кошти через низку інших компаній перераховувалися на рахунки компаній-імпортерів і підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертаційного центру перераховані суми готівкою і реєстрували на адресу підприємств-учасників "конверту" податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр із щомісячним обігом 500 млн грн ліквідовано на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 03

Зі свого боку, фігуранти повертали отриману готівку компаніям-вигодонабувачам за винагороду в сумі 11-12% від проконвертованої суми.

Таким чином, протягом 2018-2019 років через компанії, що входять до конвертаційного центру, було проконвертовано понад 180 млн грн.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжрегіональний конвертаційний центр із обігом 180 млн грн ліквідувала податкова міліція на Сумщині. ФОТОрепортаж

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 05

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн грн, печатки фіктивних СГД, їхні фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 06
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 07

Дивіться також: Конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж

Триває слідство.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100