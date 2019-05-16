Унаслідок інтенсивних опадів на Івано-Франківщині підтоплено сотні будинків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

"Станом на 06:00 16 травня залишається підтопленими 126 дворогосподарств з житловими будинками. Підрозділи Управління ДСНС в області 14 разів залучалися для надання допомоги населенню: евакуювали 4 осіб з 2 житлових будівель та 4 осіб з 2 підтоплених транспортних засобів, провели роботи з відкачування 1840 м.куб. води. Загалом до проведення робіт на території області було залучено 26 одиниць техніки та 90 осіб, з них 21 одиницю техніки та 79 осіб від підрозділів Управління ДСНС в області. У місцях виникнення надзвичайних подій працюють мобільні оперативні групи апарату Управління та районних підрозділів Управління ДСНС в області", - йдеться в повідомленні.

Оголошено Збір-Аварія для працівників апарату Управління ДСНС в області, Тисменицького районного відділу, АРЗ СП та ДПРЧ-1 м. Івано-Франківськ.

Приведено в готовність пункт життєзабезпечення Івано-Франківського зведеного загону.

Зазначається, що 16 травня о 00:20 до оперативно координаційного центру надійшло повідомлення про підтоплення в селах Угринів та Ямниця Тисменицького району.

За інформацією мобільної оперативної групи Управління ДСНС в області, станом на 02:00 в селі Ямниця Тисменицького району внаслідок підняття рівня води в річці Павельче спостерігалися підтоплення близько 300 дворогосподарств з житловими будинками (рівень води в будівлях становив від 20 до 100 см). Мешканці будівель самостійно покинули житло, працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою автомобілів підвищеної прохідності евакуювали 4 людей. Депутатським корпусом Ямницької ОТГ проводиться подворовий обхід підтоплених територій, з метою уточнення наслідків та необхідності надання допомоги населенню.

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Станом на 06:00 в селі Ямниця залучено 62 особи, 19 одиниць техніки, з них 51 особа та 14 одиниць техніки й 1 катамаран, 5 човнів від Управління ДСНС в області.

Рівень води в річці стабілізувався, спостерігається тенденція до зниження рівня. На місці події проводиться виїзне засідання комісії ТЕБ та НС Ямницької ОТГ.

Також підрозділи Управління ДСНС надавали допомогу з відкачування води в Івано-Франківську на вулицях Надрічній, Тичини, Хоткевича, Коновальця, в селі Крихівці, місті Бурштин Галицького району, в селищі Войнилів Калуського району, селі Угринів Тисменицького району. В Івано-Франківську на вулиці Надрічній з води на автодорозі відбуксировано 2 легкові автомобілі, в салоні яких перебувало 4 особи.



Фото: прес-служба ДСНС

У відомстві також нагадали, що 15 травня через випадання сильних опадів у вигляді дощу в період з 19:00 до 22:00 години на території області було підтоплено стічними водами 2 адмінбудівлі, близько 330 житлових будинків з домогосподарствами, 5 ділянок автомобільних доріг.