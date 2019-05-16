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16.05.19 09:44

Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців. ІНФОГРАФІКА

З майже 200 справ, за якими детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили обвинувальні акти або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в судові інстанції, кожне четверте провадження не розглядається по суті.

Про це заявила 15 травня в прес-службі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рекордсменом" серед вже розслідуваних НАБУ і САП справ, які не поспішають розглядати судді, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект". Впродовж 25 місяців, які минули від скерування обвинувального акта до суду, не відбулось навіть підготовчого засідання. Найближчі плани — липень 2019 року", - заявили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що інтервал в два-три місяці для розгляду судами їхніх справ є постійною практикою через завантаженість суддів, їхні відпустки або відряджень.

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"Станом на кінець квітня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП — це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі", - повідомили в НАБУ.

Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: рекордне за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців 01
Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: рекордне за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців 02

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