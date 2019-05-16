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16.05.19 13:52

"Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 травня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники вимагають від парламентаріїв ухвалення законів, які встановлюють доступні умови розмитнення автомобілів. Зокрема, продовжити пільговий період розмитнення, а також відстрочити введення штрафів за нерозмитнення.

Зокрема, сьогодні парламент може розглянути законопроект про відстрочення введення штрафів за нерозмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Тим часом, між мітингувальниками і поліцією сталася бійка. Один з автомобілів на єврономерах зупинився на проїжджій частині вул.Грушевського, тим самим ускладнивши рух автодорогою. Власник автомобіля увімкнув аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини. Поліцейські оточили цей автомобіль. У підсумку між правоохоронцями та учасниками акції сталася бійка.

Наразі поліцейські оточили автомобіль, біля якого сталася сутичка. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти. На проїжджій частині лежить ніж.

Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 01
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 02
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 03
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 04

Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 05
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 06
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 07
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 08
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 09
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 10
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 11
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 12
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 13
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 14
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 15
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 16

Фото: Цензор.НЕТ

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