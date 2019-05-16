"Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники вимагають від парламентаріїв ухвалення законів, які встановлюють доступні умови розмитнення автомобілів. Зокрема, продовжити пільговий період розмитнення, а також відстрочити введення штрафів за нерозмитнення.

Зокрема, сьогодні парламент може розглянути законопроект про відстрочення введення штрафів за нерозмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

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Тим часом, між мітингувальниками і поліцією сталася бійка. Один з автомобілів на єврономерах зупинився на проїжджій частині вул.Грушевського, тим самим ускладнивши рух автодорогою. Власник автомобіля увімкнув аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини. Поліцейські оточили цей автомобіль. У підсумку між правоохоронцями та учасниками акції сталася бійка.

Наразі поліцейські оточили автомобіль, біля якого сталася сутичка. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти. На проїжджій частині лежить ніж.

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Фото: Цензор.НЕТ