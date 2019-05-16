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16.05.19 14:16

Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових". ФОТО

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс вручив обраному президенту Володимиру Зеленському перископ, придбаний за гроші литовців.

Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових". ФОТО

Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лінкявічюс подарував перископ з побажанням: "Нехай він допоможе комусь з українських військових зберегти життя".

"Хто не знає - подібний перископ дуже велика підмога на фронті. Він дає чудову можливість нашим військовим абсолютно безпечно для себе спостерігати за противником з бліндажа або укриття, при цьому не даючи жодного шансу бути виявленими снайперами. За час війни перископи зберегли життя багатьом військовим", - зазначив Мисягін.

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За словами волонтера, "Зеленський уже передав перископ нашій команді. У найближчій поїздці на передову ми передамо його в один з бойових підрозділів ЗСУ".

Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: Щоб зберігав життя українських військових 01
Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: Щоб зберігав життя українських військових 02

Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: Щоб зберігав життя українських військових 03

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