Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових". ФОТО

Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лінкявічюс подарував перископ з побажанням: "Нехай він допоможе комусь з українських військових зберегти життя".

"Хто не знає - подібний перископ дуже велика підмога на фронті. Він дає чудову можливість нашим військовим абсолютно безпечно для себе спостерігати за противником з бліндажа або укриття, при цьому не даючи жодного шансу бути виявленими снайперами. За час війни перископи зберегли життя багатьом військовим", - зазначив Мисягін.

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За словами волонтера, "Зеленський уже передав перископ нашій команді. У найближчій поїздці на передову ми передамо його в один з бойових підрозділів ЗСУ".



