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16.05.19 14:42

Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області. ФОТОрепортаж

В Одеській області в місті Вилкове пікетували близько півтисячі рибалок, перекривши своїми човнами річку Дунай. Вони вимагали збільшити квоти на вилов дунайського оселедця.

Про це повідомляє "Громадське радіо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ловля дунайського оселедця - головний промисел у Вилковому. Цю рибу продають по всій Україні, а також експортують.

Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області 01

За словами учасників акції протесту, Державне агентство рибного господарства заборонило їм ловити дунайський оселедець, оскільки нібито вичерпані всі квоти на його вилов. Йдеться про 400 тонн.

Рибалки ж стверджують: цього року в дунайського оселедця був хороший нерест і цієї риби багато. Крім того, вони зазначають, що браконьєри і рибалки з Румунії ловлять оселедець безперешкодно.

Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області 02

Українські рибалки вбачають у забороні бажання чиновників отримати хабара. Ще одна версія - лобіювання таким чином імпорту оселедця з Норвегії, який є головним конкурентом дунайського.

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Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області 03

Акція тривала 15 хвилин. Втім, рибалки заявили: якщо їм не підуть на поступки вони зроблять таку акцію безстроковою.

Як повідомляє видання, на акцію ніхто з представників міської влади або обласної не прийшов. Не було на ній і представників Держагентсва рибного господарства.

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