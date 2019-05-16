Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Громадське радіо", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ловля дунайського оселедця - головний промисел у Вилковому. Цю рибу продають по всій Україні, а також експортують.
За словами учасників акції протесту, Державне агентство рибного господарства заборонило їм ловити дунайський оселедець, оскільки нібито вичерпані всі квоти на його вилов. Йдеться про 400 тонн.
Рибалки ж стверджують: цього року в дунайського оселедця був хороший нерест і цієї риби багато. Крім того, вони зазначають, що браконьєри і рибалки з Румунії ловлять оселедець безперешкодно.
Українські рибалки вбачають у забороні бажання чиновників отримати хабара. Ще одна версія - лобіювання таким чином імпорту оселедця з Норвегії, який є головним конкурентом дунайського.
Акція тривала 15 хвилин. Втім, рибалки заявили: якщо їм не підуть на поступки вони зроблять таку акцію безстроковою.
Як повідомляє видання, на акцію ніхто з представників міської влади або обласної не прийшов. Не було на ній і представників Держагентсва рибного господарства.