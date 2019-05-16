Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що жителі столиці зберігали в одному з приватних будинків у селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С- 5, призначеними для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачі-бомбардувальники типу МіГ-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі-24", - йдеться в повідомленні.

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За оперативною інформацією, виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в країни Африки для використання у військових конфліктах.







Внаслідок вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію товарів військового призначення в країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради Безпеки ООН. За висновком експертів протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм і погрожували введенням санкцій щодо нашої країни.

В рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, і встановлення місця походження виявленого озброєння.