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17.05.19 08:27

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині на базі загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України розпочалися тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 01

Військами упродовж 3-х днів, як вдень так і вночі, будуть відпрацьовані тактичні та вогневі завдання з ураження противника в різних видах бою. Окремими завданнями визначаються: подолання водної перешкоди, ведення розвідки в різні способи та ведення контрбатарейної боротьби.

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 02

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Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 03

Також будуть відпрацьовані питання щодо виявлення та знищення підрозділів противника із застосуванням вогневих контурів, які були вдало апробовані минулого року в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 04
Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 05

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Окрім артилерійських підрозділів, до участі в навчанні будуть залучені розвідувальні підрозділи та підрозділи оперативного забезпечення.

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