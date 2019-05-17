Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Військами упродовж 3-х днів, як вдень так і вночі, будуть відпрацьовані тактичні та вогневі завдання з ураження противника в різних видах бою. Окремими завданнями визначаються: подолання водної перешкоди, ведення розвідки в різні способи та ведення контрбатарейної боротьби.

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Також будуть відпрацьовані питання щодо виявлення та знищення підрозділів противника із застосуванням вогневих контурів, які були вдало апробовані минулого року в районі проведення операції Об’єднаних сил.





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Окрім артилерійських підрозділів, до участі в навчанні будуть залучені розвідувальні підрозділи та підрозділи оперативного забезпечення.