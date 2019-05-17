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17.05.19 09:15

Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" під Дніпром і вкрали гроші. ФОТОрепортаж

17 травня невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" в магазині "Світанок", який розташовується в Підгородному на вулиці Партизанській. За інформацією з власних джерел вдалося з'ясувати, що невідомі викрали касети, в яких зберігалися гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Вибух пролунав близько 2:00.

Відомо, що обійшлося без людських жертв, хоча, з огляду на табличку на магазині, "Світанок" працює цілодобово. Співробітники магазину не захотіли обговорювати те, що сталося.

Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 01

Яку суму викрали з банкомату, поки невідомо. Після вибуху в магазині розбито вікна, пошкоджено вітрини та стелю.

На місці працюють слідчі, а також співробітники охоронних фірм. Вони оглядають місце події, щоб встановити особи злочинців у якнайкоротший термін.

Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 02

У деталях того, що сталося, розбиратимуться правоохоронці. Нагадаємо, що кілька днів тому на вулиці Передовій також підірвали банкомат "Приватбанку". Також повідомлялося, що 23 квітня з магазину винесли термінал iBox і вкрали всі гроші.

Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 03
Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 04
Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 05
Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 06
Фото: Інформатор

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