Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" під Дніпром і вкрали гроші. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Вибух пролунав близько 2:00.

Відомо, що обійшлося без людських жертв, хоча, з огляду на табличку на магазині, "Світанок" працює цілодобово. Співробітники магазину не захотіли обговорювати те, що сталося.

Яку суму викрали з банкомату, поки невідомо. Після вибуху в магазині розбито вікна, пошкоджено вітрини та стелю.

На місці працюють слідчі, а також співробітники охоронних фірм. Вони оглядають місце події, щоб встановити особи злочинців у якнайкоротший термін.

У деталях того, що сталося, розбиратимуться правоохоронці. Нагадаємо, що кілька днів тому на вулиці Передовій також підірвали банкомат "Приватбанку". Також повідомлялося, що 23 квітня з магазину винесли термінал iBox і вкрали всі гроші.









Фото: Інформатор