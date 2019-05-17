Захист Аллерова просить суд не заарештовувати його: Будинок на Печерську ще не введено в експлуатацію, а на Бориспільській уже живуть військові. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Адвокат екс-глави Нацгвардії Юрія Аллерова Мороз зазначає, що нині будинок на Печерську, 50 квартир у якому поміняли на 70 на околиці міста, на вул. Бориспільській, ще не введено в експлуатацію. А в будинку на вул. Бориспільській вже живуть військові.
Адвокат Мороз також вважає, що пов’язувати Аллерова з РФ безглуздо, тому що на нього в Росії відкрито два кримінальні провадження.
Він також запевнив, що дочка Аллерова, Катерина Пустиннікова, не має громадянства РФ, оскільки вийшла з нього. Відповідну декларацію про вихід вона подавала в міграційну службу.
Мороз пояснив, що донька Аллерова їздила в РФ, оскільки вийшла заміж за громадянина РФ і в Росії перебуває її дитина.
Адвокати просять не пов'язаний із триманням під вартою запобіжний захід.
Адвокат Мороз зазначив, що Аллеров не має багато майна, тому заставу просить мінімальну для його категорії - до 300 прожиткових мінімумів.
Сам Аллеров заперечує висунуті йому обвинувачення. Він висловив жаль, що новостворений орган НАБУ діє проти нього.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".
Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.
Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").
Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.