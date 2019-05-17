Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"У січні 2019 року Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано оперативну інформацію щодо діяльності на території Одеси групи осіб, яка займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну. Під час перевірки встановили, що до кримінального бізнесу причетні не лише одесити, а й мешканці інших регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Організатором злочинного угрупування виявився 42-річний уродженець Закарпатської області, який наразі мешкає в Одесі. Він координував дії учасників групи, займався доставкою наркотовару та відповідав за його зберігання. Його найближчі спільники, які безпосередньо збували кокаїн клієнтам, - теж жителі Одеси, 43 та 50 років. Під час подальшого документування правоохоронці встановили ще два десятки причетних до наркокартелю осіб, які проживають у Києві та Закарпатській області.

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Оперативники встановили, що канал надходження наркотиків був налагоджений через західний кордон України. А вже з Ужгорода - переміщався до Києва, Львова та Одеси. За один грам товару клієнти сплачували дилерам 100-150 доларів США.

"Працівники внутрішньої безпеки НПУ провели оперативні закупівлі кокаїну на суму понад 100 000 гривень", - повідомили в поліції.

У відомстві зазначили, що час спецоперації за участю працівників Одеського та Закарпатського управлінь ДВБ НПУ, бійців поліції особливого призначення Одеси та Закарпаття, слідчих ГУНП та прокуратури Одеської області, спільно з оперативниками Південного регіонального управління Держприкордонслужби та силової підтримки військовослужбовців відділу спеціальних дій "ДОЗОР", на підставі ухвал Київського районного суду Одеси було проведено 16 обшуків на території Одеси, Києва та Закарпатської області за місцями проживання фігурантів групи та в їхніх автомобілях.

За результатами заходів вилучено чималу кількість готівки, отриману від злочинного прибутку: 13 тисяч доларів США, 12 тисяч євро, 14,5 тисячі гривень, ювелірні прикраси, понад 4 тисячі фальшивих доларів. А також різного роду зброю, набої, вибухові пристрої та речовини, 2 автомобілі BMW X5, TOYOTA RAV-4 - "двійник", оргтехніку та мобільні телефони, фальшиві та справжні документи, а також кокаїн.

Лідеру наркоугрупування та двом його найближчим спільникам уже оголошено підозри за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дилерам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.









Фото: сайт Нацполіції