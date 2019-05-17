Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Він заявив, що ця справа - політичне замовлення, і висловив жаль, що НАБУ діє проти нього.

Аллеров акцентував, що обміняли квартири, тому що в будинку на околиці Києва (вул. Бориспільська) військовослужбовці змогли отримати більше квартир і заселили їх у ці квартири вже в 2016 році.

Він зазначив, що в 2016 році заселили близько 300 військовослужбовців, які поліпшили свій статус.

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"Не було ніяких змов з особами з "Укрбуду"", - заявив генерал.

Аллеров запевнив, що не знає людей, з якими його підозрюють у змові.

У свою чергу, прокурори запевняють, що будинок на Печерську був зданий в експлуатацію в 2017 році.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Аллерову.

Аллеров в очікуванні рішення суду.





Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.