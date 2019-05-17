Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прес-служба ДСНС.

Внаслідок негоди в селах Пилиповичі, Городище та Анета Новоград-Волинського району повністю пошкоджені покрівлі 8 житлових будинків та частково пошкоджені дахи ще в близько 41 оселі та господарських спорудах. До того ж, проведені аварійні роботи з прибирання 3 повалених дерев, що впали на проїжджі частини доріг та пошкодили лінії електропередач.

А в населених пунктах Березинки та Адамове Ємільчинського району частково зруйновані дахи близько 20 житлових будинків та споруд. В місцевій ЗОШ с. Березинки зірвано з покрівлі 20 листів шиферу. Загиблих та постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок інтенсивних опадів на Івано-Франківщині підтоплено сотні будинків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Також рятувальники проводять аварійні роботи з відкачування ґрунтових вод з присадибних ділянок та обійсть у приватному секторі смт Городниця Новоград-Волинського району та с. Ковальова Олевського району, де загалом відкачано понад 322 куб. м води.

Загалом по області станом на 06:00 17 травня внаслідок погіршення погодних умов відключено від електропостачання 9 повітряних ліній по 10 кВ, 182 трансформаторні підстанції та 35 населених пунктів в Новоград-Волинському, Ємільчинському та Олевському районах області.















Фото: прес-служба ДСНС