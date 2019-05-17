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17.05.19 14:29

З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Солдат, гранатометник 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади Антон Безверхній загинув 14 травня в районі села Новозванівка на Луганщині від кулі снайпера найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео: У Харкові прощаються з українським воїном Антоном Безверхнім, UA: Харків

Відео: Інтерв'ю з українським воїном Антоном Безверхнім на передовій, 4.5.0 UA

Сьогодні, 17 травня, у місті Харків відбулося прощання з Антоном Вікторовичем Безверхнім (позивний Пітбуль), 1994 року народження, солдатом, гранатометником 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув 14 травня о 12.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області від кулі снайпера найманців РФ.

Антон Безверхній народився 24.01.1994 року. Навчався у Харківській спеціалізованій школі-інтернаті "Ліцей "Правоохоронець"" Харківської обласної ради. Був активістом ГО "Вірне серце". У 2018 році вступив на військову службу за контрактом. На фронті зазнав контузії, після лікування повернувся на передову. У лютому 2019-го був нагороджений почесним нагрудним знаком начальника Генерального Штабу "За взірцевість у військовій службі".

У нього залишилися мати та брат.

З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 01

Антон Безверхній

З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 02
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 03
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 04
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 05
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 06
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 07
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 08
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 09
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 10
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 11
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 12
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 13
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 14
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 15
З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові 16

Фото: Leonid LogvynenkoОбъектив

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