Танкова гармата, 120-мм міномет "Бучарда", РЛС, антидронівські гвинтівки і "цифровий солдат": у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав військовий експерт Сергій Згурець.

"Захід вкотре показав, що приватні компанії в Україні вже відвоювали своє законне місце під мілітарним сонцем. Вважається, що приватники виконують більш як половину ДОЗу - тобто постачання модернізованої чи нової продукції (озброєння та військовоі техніки) до Збройних сил та інших силових структур", - написав він.

Так, ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" показав танкову гармату власного виробництва. Гармата пройшла повний цикл випробувань, витримала настріл у 700 підкаліберних снарядів з підтвердженням усіх інших вимог. Завод заявляє про готовність виробляти всю лінійку артстволів від 125 до 155 мм, як гладкоствольних, так і нарізних.

"Думаю, що це вкрай важливо - з огляду на потребу заміни стволів гармат як на наших танках, так і на артсистемах", написав Згурець.

Також був показаний новий 120 мм міномет "Бучарда", що цього тижня починає державні випробування. Одна з особливістей міномету — нова конструкція опорної плити, яка дозволяє вести вогонь на 360 градусів без необхідності зміни положення опорної плити.

Однак на виготовлення нових стволів і мінометів претендують і інші приватні виробники.

"Компанія "Ukrainian mortar system" продемонструвала стволи до міномету калібру 81 мм, що виготовлені з титану. Як опція - виготовлення стволів калібру у 60 та 120 мм. Живучість титанового стволу суттєво вища, ніж виготовленого з традиційних сталей, при цьому титановий на 40 відсотків легший, ніж "конвенціяльний". Коли запитував про його ціну, мене переконували, що титанові не будуть суттєво дорожчими.

Компанія також освоїла нову металургію і спроможна виготовляти деталі з порошокового металу на спеціальному Зд принтері. Зразки були показані. Також компанія пропонує міни та підривачі до мін.

Ще один новий продукт компанії - прилади для зменшення звуку пострілу. Були представлені зразки для різних калібрів, всі вони постачаються на експорт. За твердженням розробників, їхні "глушники" за своїми ТТХ перевершують все те, що до цього часу було представлено на українському ринку", - написав експерт.

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Крім того, за словами Згурця, компанія "Таско" запропонувала лінійку боєприпасів, виготовлення яких можливе на потужностях підприємства. А "ГісАрта" нагадала про себе комплексним рішенням автоматизації процесу бойового застосування засобів РВіА.

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Компанія "Укрспецтехніка", яка добре відома як розробник радіолокаційних станцій типу П-18 нового покоління, також представила новинки. Зокрема, це радарна система для вимірювання швидкості кулі чи снаряда. Такий приклад є необхідним для підвищення ефективності наших артилерійських систем різних калібрів.

Також була представлена нова конструкція антидронівської гвинтівки, включно з практичною демонстрацію її можливості протидіяти квадрокоптеру. Ця розробка доповнює арсенал "Укрспецтехніки" у створенні та виготовленні носимих та комплексних систем спостереження та боротьби з дронами.

Продукція компанії "Доля" - радіостанції, що поставляються в Збройні сили і Національну гвардію, а також різні версії і способи вдосконалення цих засобів.

Підприємство "Телекарт-Прилад" і з Одеси вперше представило свою концепцію цифрового солдата, який повинен інтегруватися в тактичну систему поля бою, спираючись на технічні напрацювання одеситів.

Українське агентство з перспективних науково-технічних розробок UaRpa, крім відомих балістичних шоломів власного виробництва, також представило цілу лінійку технологічних виробів.

"Особливо цікава система "Антиснайпер", що дозволяє виявляти оптику ворога на відстані до 1500 м, а також визначати координати виявлених оптичних засобів ворога. Комплекс може діяти в автономному режимі. Найближчим часом має розпочатися 2-й етап відомчих випробування щодо підтвердження певних технічних характеристик цієї системи. У разі позитивного завершення система пропонується до закупівлі в інтересах Збройних сил та Національної гвардії", - зазначив експерт.

Компанія "Практика" показала свою вже відому броньовану машину 4х4 "Козак-2м", яку можна вважати найбільш довершеною розробкою з усіх вітчизняних машин подібного класу. Машина завершує державні випробування. Також "Практика" продемонстровала мультиліфт, що дозволяє оперативно здійснювати завантаження і розвантаження з мобільної платформи різних вантажів (особливо це актуально для пакетів боєприпасів), а також проводити евакуацію броньованих машин відповідної вагової категорії, що і було продемонстровано під час заходу у Броварах.

Також експерт повідомив про глибоку модернізацію бронетехніки - у проектах "Техімпексу". Компанія "Радіонікс" - активні і пасивні головки самонаведення для ракет. Запорізьке ТОВ "Інфоком" показало безпілотну роботизовану платформу "Ласка 2.0", яка суттєво оновила свій зовнішній вигляд.

Чернігівське підприємство "Сівертекс" забезпечує українську армію новітніми наметами.

"Підприємство розробило спеціально рецептуру для тканин, що використовуються при виготовленні військових наметів. Ці намети можуть оснащуватися системами кондиціонування чи підігріву, які виготовляє ТОВ "Термо Проджекис Україна", що також є ексклюзивним дистриб’ютором продукції німецької компанії Webasto, яка застосовується і на транспортних засобах у Збройних силах України", - повідомив Згурець.

Нові спеціальні генераторні агрегати, які встановлені на протикорабельному комплексі "Нептун", на станції "Зоопарк", на комплексі звукометричної розвідки "Положеніє", на РЛС метрового діапазону П-18 – від компанії МАDEK.

Системи радіаційного контролю торгової марки "Екотест" – від львівської приватної компанії "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр". Це чи не єдина продукція, що постачається до країн НАТО з України.

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Фото: Згурець/Facebook