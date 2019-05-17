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17.05.19 16:54

На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області спільно з працівниками Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу незаконного виробництва спирту і лікеро-горілчаних виробів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на Київщині на території колишнього асфальтного заводу працює підпільний цех, в якому виготовляють спирт і фальсифіковані лікеро-горілчані вироби з недоброякісної сировини.

На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 02
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 03

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На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 04
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 05
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 06

За результатами санкціонованих обшуків, проведених на території колишнього заводу, а також за місцем проживання організатора незаконної діяльності і в його автомобілі, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання обладнання для масового виробництва фальсифікованої продукції, майже 6,4 тис. літрів готового фальсифікату, 800 літрів спирту, розлитого в пластикову тару, 10,6 тис. пачок сигарет і автомобіль, який використовувався фігурантами.

На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 07

На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 08
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 09

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На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 10
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 11
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 12
На Київщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію підакцизних товарів 13

Загальна вартість вилучених ТМЦ перевищує 2,5 млн грн.

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Триває слідство.

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