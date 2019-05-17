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17.05.19 18:21

На КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали наркокур'єра з окупованого Донецька. ФОТОрепортаж

У Донецькій області прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали наркокур'єра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 01

По прибуттю на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" автомобіля "Рено" під керуванням 28-річного громадянина України, жителя окупованого Донецька, щодо якого прикордонні наряди вже володіли оперативною інформацією, транспортний засіб вивели із загального потоку і провели поглиблений огляд.

На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 02

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На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 03

Серед особистих речей, у корпусі кишенькового ліхтарика, був виявлений пакетик з білою речовиною (за зовнішніми ознаками амфетамін) вагою близько 25 грам і пакетик з білою кристалічною речовиною (за зовнішніми ознаками метамфетамін) вагою близько 5 грам.

На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 04

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На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 05

За цим фактом оперативні співробітники Держприкордонслужби направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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