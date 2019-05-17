Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України було викрито осіб, які організували так звану "переробку" нафтопродуктів шляхом їх змішування з добавками за допомогою спеціального обладнання. Отримані таким чином низькоякісні бензин і дизельне пальне зберігали на території Луганської області за місцем виробництва. Реалізовували вказане пальне через мережу місцевих АЗС.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених у місцях виробництва, зберігання і реалізації ПММ, а також за місцем проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено 55 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, обладнання для незаконного виробництва, 2 вантажні автомобілі, чорнові записи, бухгалтерські та інші документи.

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Всього вилучено ТМЦ вартістю понад 2 млн грн.

Ведеться слідство, в рамках якого перевіряється версія викрадення військового майна.