Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1, 2, 3 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України проведено обшуки земельної ділянки, на якій розташований ТІР-Паркінг.

Під час обшуку території виявлено вантажний автомобіль з напівпричепом, завантажений тютюновими виробами без марок акцизного податку. Встановлено, що транспортний засіб належить громадянину України, який здійснював незаконне зберігання і транспортування сигарет іноземного виробництва без акцизних марок, які були ввезені на територію України поза митним контролем.

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За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 590 тис. пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку України загальною орієнтовною вартістю майже 22 млн грн, а також вантажний автомобіль з напівпричепом, який використовувався для їхнього перевезення.





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Загальна вартість вилучених ТМЦ становить понад 23 млн грн.

Постановою суду на вилучене майно накладено арешт.