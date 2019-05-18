Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
У рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що на території області функціонує підпільний цех, у якому виготовляють, розливають і фасують недоброякісні спиртовмісні лікеро-горілчані вироби.
За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 8 124 літри фальсифікату в коробках типу "Біг-ін-бокс", підробленого під відомі торгові марки, загальною вартістю понад 1,8 млн грн, і обладнання для незаконного виробництва.
Загальна вартість вилучених ТМЦ становить майже 2,4 млн грн.
Триває слідство.