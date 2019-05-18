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18.05.19 10:20

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками управління контролю за обігом підакцизних товарів ГУ ДФС у Київській області та співробітниками Нацполіції ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію фальсифікату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 01

У рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що на території області функціонує підпільний цех, у якому виготовляють, розливають і фасують недоброякісні спиртовмісні лікеро-горілчані вироби.

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 02
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 03
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 04

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Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 05

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 8 124 літри фальсифікату в коробках типу "Біг-ін-бокс", підробленого під відомі торгові марки, загальною вартістю понад 1,8 млн грн, і обладнання для незаконного виробництва.

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 06
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 07
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 08

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Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 09
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 10
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 11

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Загальна вартість вилучених ТМЦ становить майже 2,4 млн грн.

Триває слідство.

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