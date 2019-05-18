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18.05.19 15:36

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації мирного населеного пункту Золоте Попаснянського району Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 01

Встановлено, що 17 травня близько 7:00 збройними формуваннями РФ із напряму окупованого Первомайська здійснений обстріл населеного пункту Золоте-1 із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм.

Під час проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що на вулиці Лесі Українки від влучання в будинок і розриву артилерійського снаряда калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор і кухню, вікна в спальні. Власник будинку повідомив, що під час обстрілу він вийшов на вулицю, і це його врятувало від загибелі.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 02
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 03

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Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 04
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 05
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 06

Водночас під час обстрілу було пошкоджено і сусідні будинки, де було вибито шибки у вікнах житлових і господарських будівель, ще в одному будинку на вулиці Чайковського пошкоджено вікна в теплиці й альтанці.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 07

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Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 08
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 09

Прибувши на місце обстрілу на вулиці Молодіжній, представники УС СЦКК зафіксували 6 свіжих воронок від влучання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 60 метрів від автомобільного шляхопроводу, що з'єднує населені пункти Золоте і Гірське. Важливо зазначити, що неподалік розташована школа і коледж і саме цією дорогою щодня ходять дорослі і діти.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 10
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 11

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Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 12

На місці обстрілу за третьою адресою зафіксовано 6 воронок від влучання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

На щастя, унаслідок обстрілу постраждалих немає.

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