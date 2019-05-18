Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі "Айдару". Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора невідомий чоловік у в виділенні Приватбанку в у Старобельську надав працівникам банку паспорт з явними ознаками підробки, але коли працівники банку викликали поліцію, він підірвав гранату. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці, також мають нетяжкі поранення й травми поліцейський, три працівники банку та три відвідувачі.

Під час проведених заходів особа загиблого встановлена - це мешканець Луганщини, 1966 р.н. У 2014-2015 р.р. він брав участь в АТО у складі Батальону "Айдар", раніше затримувався за підозрою у викраденні людини", - написав Аброськін.

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За адресою його помешкання поліцейські ГУНП Луганської області вилучили зброю та гранати, й вже сьогодні у його близького знайомого був вилучений цілий склад зброї.

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Нагадуємо, 17 травня на Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті.