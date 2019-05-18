На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

18 травня виповнюється 75 років із моменту депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини - Криму. Цього дня Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.







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За офіційними даними, в 1944 році були депортовані 183 тис. кримських татар. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання унаслідок голоду, масових хвороб, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померли до 46% депортованих. Період заборони повертатися на батьківщину в Крим продовжувався до 1989 року.















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У листопаді 2015 року Верховна Рада України також визнала депортацію кримських татар 1944-го геноцидом корінного народу Криму.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ