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18.05.19 21:24

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг, присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

18 травня виповнюється 75 років із моменту депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини - Криму. Цього дня Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 01
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 02
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 03

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На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 04
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 05
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 06
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 07
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 08
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 09

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За офіційними даними, в 1944 році були депортовані 183 тис. кримських татар. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання унаслідок голоду, масових хвороб, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померли до 46% депортованих. Період заборони повертатися на батьківщину в Крим продовжувався до 1989 року.

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 10

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 11
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 12
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 13
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 14
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 15
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 16
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 17

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На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 18
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 19
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 20

У листопаді 2015 року Верховна Рада України також визнала депортацію кримських татар  1944-го геноцидом корінного народу Криму.

,,На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 21
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 22
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 23
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 24
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 25

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На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 26
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 27

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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