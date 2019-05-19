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19.05.19 11:32

На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань спільно з управлінням захисту економіки і управлінням Служби безпеки України та Генеральною прокуратурою задокументували факт вимагання коштів ревізором-інспектором Головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"Головний інспектор-ревізор вимагав та отримав 15 тис. грн від підприємця за ненакладення на нього штрафних санкцій та непритягнення до відповідальності за порушення вимог трудового законодавства, зокрема використання праці неоформлених працівників. Зазначимо, що за кожного неоформленого працівника на роботодавця можуть накласти штраф у понад 125 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Податківця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 01
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 02
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 03
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 04
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 05

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