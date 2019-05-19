Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У квітні 2014 року група діячів культури РФ підписала колективного листа на підтримку політики Путіна щодо анексії Криму. Щоразу, коли диригент Гергієв приїжджає у Сполучені Штати або десь виступає - а у нас є друзі у різних країнах - ми проводимо акції. Ми інформуємо публіку про його вчинок, про його підпис за номером 97. І доки він приїжджатиме, доки не відкличе свого підпису, ми будемо його зустрічати", - розповіла одна з організаторів акції Валерія Бардакова.

Мітингувальники тримали у руках плакати "Гергієв - путінський лакей", "Гергієв підтримує путінські війни", "Грузія, Україна, Сирія", "Прихильникам Путіна не раді у Нью-Йорку". Серед активістів - не лише українці, а й грузини та росіяни. Деякі перехожі реагували схвально, тиснучи їм руки, а деякі відвідувачі концерту вигукували образи у їхній бік.

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"Щоразу, коли ми проводимо цей протест, є люди, які до мене підходять і кажуть, що здали квитки. Вони кажуть, що нічого не знали, дякують, що ми їх поінформували, і запевняють, що не підуть на концерт. Сьогодні теж дві пари американців підійшли до мене і сказали, що здали квитки (квиток на концерт Гергієва коштує у середньому близько $100. - Ред.). Я відчула емоції просто шкірою, це дуже зворушливо", - поділилася Бардакова.

За її словами, такі акції проводяться не лише проти Гергієва, а й проти решти підписантів листа на підтримку анексії Криму.

Сьогоднішня акція відбулась без інцидентів, за порядком спостерігали два поліцейські.

















