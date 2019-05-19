Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Представники сімей Героїв Небесної Сотні і активісти заявили про неможливість належного завершення слідчих дій у справах злочинів Революції Гідності в разі продовження будівельних робіт на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Вони закликали припинити роботи, прибрати паркан, відновити бруківку і внести зміни в проект меморіалу.





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"Це місце проведення слідчих дій, це місце злочину, його не можна змінювати до завершення слідчих дій. Не можна змінювати - це значить, що не можна пиляти дерева, не можна встановлювати паркани, не можна знімати бруківку, тобто всі ці моменти не можуть мати місце. Крім цього, в 2014 році цій місцевості було надано статус історичної пам'ятки. Цей статус також захищає це місце від змін. Тобто знищення пам'ятника - це теж кримінальний злочин", - заявила адвокат сімей загиблих і постраждалих на Майдані Євгенія Закревська.

Після брифінгу його учасники огородили обмежувальною стрічкою частину вулиці від алеї Героїв Небесної Сотні до готелю "Україна". Активісти становили таблички із зазначенням, що алея Героїв Небесної Сотні є історичною пам'яткою, а також з написами "Тривають слідчі дії", "Місце злочину. Заборонено демонтувати бруківку", "Місце злочину. Заборонено встановлювати паркани", "Знищення місця злочину карається законом" , "Місце злочину. Заборонено проводити будівельні роботи".

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ