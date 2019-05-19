Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров помер у лікарні Дніпра внаслідок ускладнень від захворювання, яке спіткало його на фронті. ФОТО

Про смерть військовослужбовця на своїй facebook-сторінці повідомила громадська організація "Учасники бойовий Дій АТО Солонянський району", інформує Цензор.НЕТ.

Прощання з Андрієм Федоровим відбудеться завтра, 20 травня, о 13:00 за адресою: смт Солоне, вул. Зінченка, 17/3.

Андрій Миколайович Федоров народився в 1980 році, жив у селищі міського типу Солоне Дніпропетровської області, служив у 93-й окремій бригаді. Отримав ускладнення внаслідок хвороби та у стані коми був доставлений в Дніпро санавіацією.

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