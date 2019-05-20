Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань. ФОТО

Відповідний указ №292/2019 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави, пише Цензор.НЕТ.

Емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою. У центрі щита розміщено срібний видовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, обабіч яких - видовжені срібні паралелограми.

У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.

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Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У центрі полотнища зображено срібний видовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, обабіч яких - видовжені срібні паралелограми. Висота зображення шестикутника становить 1/2 ширини полотнища.

Сторони полотнища прапора ідентичні.

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