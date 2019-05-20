Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба СБУ у Львівській області у Facebook.
Як встановили оперативники спецслужби, митники систематично вимагали гроші з громадян за нестворення штучних перешкод під час переміщення товарів через кордон.
Так, співробітники СБУ затримали двох митників після одержання ними неправомірної вигоди у шість тисяч гривень від чергового підприємця. Також під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного поста понад сто тисяч гривень готівки.
Зазначається, що операція із затримання проводилася спільно зі слідчими ДБР із залученням відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.
Також правоохоронці перевіряють інших працівників митного поста "Угринів" на причетність до протиправної діяльності.