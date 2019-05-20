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20.05.19 07:55

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили у хабарництві працівників митного поста "Угринів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба СБУ у Львівській області у Facebook.

Як встановили оперативники спецслужби, митники систематично вимагали гроші з громадян за нестворення штучних перешкод під час переміщення товарів через кордон.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 01

Так, співробітники СБУ затримали двох митників після одержання ними неправомірної вигоди у шість тисяч гривень від чергового підприємця. Також під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного поста понад сто тисяч гривень готівки.

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Зазначається, що операція із затримання проводилася спільно зі слідчими ДБР із залученням відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 02

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 03
Фото: прес-служба СБУ

Також правоохоронці перевіряють інших працівників митного поста "Угринів" на причетність до протиправної діяльності.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 04

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